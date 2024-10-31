تنسيق مرتبط بالنازحين

Advertisement

يتواصل "حزب الله" بشكل شبه دوري مع بعض القوى السياسية من اجل تنسيق مسألة النازحين اللبنانيين الذين انتقلوا الى مناطق لبنانية مختلفة.وبحسب المصادر فإن الحزب يضع في مقدمة اولوياته مسألة تأمين النازحين بشكل شبه كامل قبل ان يحل فصل الشتاء، وهذا الامر يشمل المسكن والحاجيات الاساسية لكل اسرة.وترى المصادر ان بعض المناطق باتت منظمة بشكل كبير في ظل وجود احزاب حليفة او حتى وسطية تقوم بجهد فعلي، في حين أن الفوضى لا تزال تحكم بعض المناطق الأخرى لجهة تنظيم امور النازحين.