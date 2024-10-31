Advertisement

لبنان

لا تواصل جديا مع المعارضة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1271185-638659597818136056.jpg
Doc-P-1271185-638659597818136056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت مصادر مطلعة ما يتم تداوله عن اتصالات جدية تحصل بين "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل من جهة وبين قوى المعارضة وبعض نواب التغيير من جهة ثانية.
وبحسب المصادر فإنه لا يوجد تواصل بشكل شبه كامل بين "التيار" والمعارضة في ظل رفض المعارضة اي تحالف مع باسيل في هذه المرحلة تحديدا.
Advertisement
وتعتبر المصادر ان باسيل ايضا عاد ليشعر مجددا بأن قوى المعارضة اهم خصم سياسي له بسبب رغبتها بترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-10-31
04:30 | 2024-10-31
04:26 | 2024-10-31
04:21 | 2024-10-31
04:20 | 2024-10-31
04:19 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24