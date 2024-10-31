لا تواصل جديا مع المعارضة

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نفت مصادر مطلعة ما يتم تداوله عن اتصالات جدية تحصل بين "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل من جهة وبين قوى المعارضة وبعض نواب التغيير من جهة ثانية.وبحسب المصادر فإنه لا يوجد تواصل بشكل شبه كامل بين "التيار" والمعارضة في ظل رفض المعارضة اي تحالف مع باسيل في هذه المرحلة تحديدا.وتعتبر المصادر ان باسيل ايضا عاد ليشعر مجددا بأن قوى المعارضة اهم خصم سياسي له بسبب رغبتها بترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية.