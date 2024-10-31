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لبنان
ارتفاع سعر الغاز على أبواب الشتاء.. هذه أسبابه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-10-2024
|
03:45
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ارتفع سعر قارورة الغاز 19 ألف ليرة ليصبح 1,032,000 ليرة. علما ان مادة الغاز شهدت في الأسابيع الماضية ارتفاعا في سعرها في مُقابل انخفاض أسعار البنزين والمازوت، فما سبب هذا الإرتفاع؟
يقول رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون عبر "
لبنان 24
" إن "هذا الارتفاع سببه زيادة الطلب عالميا على مادة الغاز وذلك على أبواب فصل الشتاء"، مشيراً إلى ان "كافة الدول تبدأ في هذه الفترة بتخزين كميات أكبر من المادة لتلبية احتياجات التدفئة خلال هذا الفصل".
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وشدد زينون على ان "أسعار الغاز تتبدّل بحسب الطلب عليها وهي كالبورصة تتغيّر بحسب احتياجات الدول والاحتياط الأميركي، ومن الطبيعي ان ترتفع في هذه الفترة من السنة بسبب ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية"، وقال: "لبنان يستخدم طوال العام نحو 200 ألف طن من مادة الغاز في حين يتم استخدام ملايين الأطنان في دول أخرى".
وطمأن زينون إلى ان "أسعار الغاز لن ترتفع بشكل كبير فهي تتبدّل كل 4 أسابيع فإذا انخفض سعر المحروقات بعد هذه المدة فسينخفض السعر تدريجيا"، وتابع: "لكن لا أحد يعلم كيف ستكون الأسعار لاحقا لأنه كما قلت هي بمثابة بورصة عالمية ونحن نتقيّد بجدول وزارة الطاقة والمياه الذي يصدر مرتين في الأسبوع ويتماشى مع الأسعار العالمية".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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