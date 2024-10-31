بعد تفجير إسرائيل 400 طن من المتفجرات في لبنان.. هزّات أرضية تضرب الاردن ومصر

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تعرضت محافظة جنوب سيناء في مصر لهزة أرضية قوية صباح اليوم الخميس، كما سجل مرصد الزلازل الأردني، أيضا تمام الساعة 7:35 بتوقيت عمّان، زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر، وبعمق 6 كلم، جنوب خليج العقبة، وذلك عقب التحذير من الضربات الإسرائيلية.وكشف شهود عيان عن تعرض مدينة شرم الشيخ المصرية ⁧لهزة أرضية⁩، ⁧شعر بها سكان المدينة.وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة وقعت على بعد 12 كيلو مترا من شمال شرق مدينة شرم الشيخ، و بلغت قوتها حوالي 4.2 درجة.يأتي ذلك بعد أيام من بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أكد فيه أنه تم إستخدام 400 طن من المتفجرات لتدمير "منشأة استراتيجية" تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان.من جهته، بيّن المرصد الأردني أن الزلزال يبعد 150 كلم عن جنوب العقبة، و 9 كلم من شرق شرم الشيخ، وأضاف أن الزلزال وقع على فالق البحر الميت. ويعد هذا الزلزال من الزلازل المحسوسة، ولا يؤثر على البنية التحتية.وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان سابق بأن تفجير كمية ضخمة من المتفجرات في لبنان أدى الى إطلاق تحذير من زلزال في مناطق واسعة في إسرائيل.ونشر الجيش الإسرائيلي تسجيل فيديو يظهر انفجارات كبيرة عند الحدود.ورد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، في تصريحات لـ "العربية.نت" وقال إن الأعمال الهندسية أو العسكرية تحدث هزات أرضية تختلف قوتها طبقا لكمية المتفجرات، ولكنها تكون سطحية عكس الزلازل الطبيعية التي تكون على أعماق كبيرة.وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن إسرائيل مثلها مثل الاردن ولبنان وسوريا تقع فى محيط أخدود البحر الميت، وهي منطقة زلازل طبيعية إمتداد الأخدود الإفريقي والبحر الأحمر. (العربية)