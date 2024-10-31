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لبنان

غارات عنيفة على شبعا والمسيّرات لم تفارق الأجواء.. إليكم آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
31-10-2024 | 03:05
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شهدت بلدة شبعا قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا صباح اليوم، بينما حلّقت الطائرات المسيّرة بشكل مكثف على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان، بما في ذلك منطقة بحمدون - صوفر، حسب مندوية "لبنان24".
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وفي البقاع الغربي، استهدفت غارتان بلدة سحمر، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص ووقوع عدد من الجرحى. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة القرعون، ما اسفر عن سقوط شهيد.

إلى ذلك، استهدفت غارة جوية دير الزهراني ليلاً، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. كما تعرضت بلدة جبشيت أيضًا لقصف جوي. 
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