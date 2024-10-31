غارات عنيفة على شبعا والمسيّرات لم تفارق الأجواء.. إليكم آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي

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شهدت بلدة شبعا قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا صباح اليوم، بينما حلّقت الطائرات المسيّرة بشكل مكثف على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان، بما في ذلك منطقة بحمدون - صوفر، حسب مندوية "لبنان24".وفي البقاع الغربي، استهدفت غارتان بلدة سحمر، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص ووقوع عدد من الجرحى. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة القرعون، ما اسفر عن سقوط شهيد.إلى ذلك، استهدفت غارة جوية دير الزهراني ليلاً، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. كما تعرضت بلدة جبشيت أيضًا لقصف جوي.