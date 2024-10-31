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لبنان

العدوّ يحاول التقدم إلى داخل الخيام.. قصف مدفعيّ وطيران مستمرّ

Lebanon 24
31-10-2024 | 03:12
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 لم تتوقف الاشتباكات حتى الصباح في بلدة الخيام بين جيش العدو الإسرائيلي وعناصر "حزب الله"، حيث يحاول العدو التقدم من شرق البلدة إلى الداخل مستعيناً بكل أنواع الأسلحة من رشاشات إلى قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربي. 
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وقام العدو بعمليات تفخيخ وتفجير في منطقة وادي العصافير في البلدة. 

واستهدفت مدفعية العدو بعد منتصف الليل اطراف بلدتي القليعة وبرج الملوك من الجهة المقابلة لبلدة الخيام بعدة قذائف مدفعية وطالت شظاياها المنازل  القريبة المأهولة. 

ولم يغادر الطيران الحربي  والمسيّر المعادي اجواء منطقة مرجعيون حتى الساعة حيث حلق على علو مرتفع ومتوسط وفي بعض الأحيان على علو منخفض جداً. 

وقصفت مدفعية العدو بلدة الخيام بالقنابل الثقيلة، وقام هذا العدو بسلسلة تفجيرات قوية في بلدة كفركلا حيث سمع صداها في أرجاء المنطقة وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة لفترة طويلة.
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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