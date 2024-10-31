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لبنان

في إبل السقي.. جرح طفلة جراء صاروخ أصاب منزل جدّها

Lebanon 24
31-10-2024 | 03:44
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 سقط صاروخ على منزل المواطن ف. م. في بلدة إبل السقي، ما أدى إلى إصابة حفيدته ابنة الثمانية أعوام بجروح.

ونقلت الطفلة على الأثر إلى مركز  الصليب الأحمر لإسعافها كون مستشفى مرجعيون الحكومي خارج الخدمة حالياً.
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