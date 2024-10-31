في إبل السقي.. جرح طفلة جراء صاروخ أصاب منزل جدّها

سقط صاروخ على منزل المواطن ف. م. في بلدة إبل السقي، ما أدى إلى إصابة حفيدته ابنة الثمانية أعوام بجروح.



ونقلت الطفلة على الأثر إلى مركز الصليب الأحمر لإسعافها كون مستشفى مرجعيون الحكومي خارج الخدمة حالياً.

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