لحماية التراث والآثار من التهديدات الإسرائيلية.. بعثة لبنان لدى الأونيسكو تتحرك

تتابع بعثة لبنان الدائمة لدى الأونيسكو مساعيها مع المديرة العامة للأونيسكو أودري أزوليه ومدير مركز التراث العالمي التابع للمنظمة لازار ألوندو، لتأمين الحماية المعزّزة للمواقع الأثريّة الثقافية والتاريخية عملًا بالإتفاقيات الدولية. وقد طالبت البعثة بعقد اجتماع طارئ خاص باللجنة المعنيّة بحماية التراث، وذلك بناء على توجيهات وزارة الخارجية، وبالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء حول التهديدات الإسرائيلية بقصف مدينة بعلبك والمعلم الأثري المسجّل على لائحة التراث العالمي.

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كما تسعى البعثة أيضًا لإصدار بيان خاص من الأونيسكو، يحثّ جميع المعنيّين على تحييد الأماكن الأثريّة، الثقافيّة، التاريخيّة والطبيعيّة.

وستتابع الوزارة بالتعاون مع البعثات اللبنانية الدبلوماسية جهودها وإتصالاتها لحث المجتمع الدولي على العمل مع لبنان لحماية المواقع الاثرية لما تشكله من إرث للإنسانية جمعاء.