بعد الغارة الاسرائيلية على بوداي... هذه الحصيلة الأولية للشهداء

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ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة بوداي، حيث استهدف الطيران الحربي منزل المواطن أحمد ناصر الدين، والحصيلة الأولية 4 شهداء، وما زالت أعمال رفع الأنقاض متواصلة، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك.