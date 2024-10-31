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لبنان

بعد الغارة الاسرائيلية على بوداي... هذه الحصيلة الأولية للشهداء

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:26
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ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة بوداي، حيث استهدف الطيران الحربي منزل المواطن أحمد ناصر الدين، والحصيلة الأولية 4 شهداء، وما زالت أعمال رفع الأنقاض متواصلة، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك.
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