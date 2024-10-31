بعد قليل... الجيش سيفجّر ذخائر في الجاموس- الكفاءات

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 31 /10 /2024، ما بين الساعة 11,00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محلة الجاموس – الكفاءات قضاء بعبدا.

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