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لبنان

استهداف سيارة في الزهراني تابعة لكشافة الرسالة.. وسقوط شهيد

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:47
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن استهداف سيارة في الزهراني عُلم أنّها تابعة لكشافة الرسالة.

وقد أُفيد عن سقوط شهيد وإصابة شخصين في حصيلة أولية.
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