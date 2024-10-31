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لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف مبنى اتحاد بلديات إقليم التفاح في جباع

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:46
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن غارة اسرائيلية استهدفت مساء أمس مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح في وسط بلدة جباع، ما أدى غلى تدميه جزئيا، ولا صحة للمعلومات المتداولة عن تدمير المبنى بالكامل.
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