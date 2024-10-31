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لبنان

ارتفاع عدد الطلاب المسجّلين في الجامعة اللبنانية.. واستعدادات العام الدراسي تتواصل

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:05
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أعلن رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران، في تصريح لـ"LBCI"، عن ارتفاع عدد الطلاب المسجلين إلى 50 ألفًا من أصل 65 ألف طالب.
 
وأوضح أن العام الدراسي جرى تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء؛ إذ انطلق الجزء الأول في 28 تشرين الأول في بعض الكليات، والجزء الثاني سينطلق في 4 تشرين الثاني ببدء الدراسة في 12 كلية من أصل 16، بينما يبدأ الجزء الثالث في 11 تشرين الثاني لكليات السياحة والعلوم الاجتماعية والآداب والتربية.
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وأشار بدران إلى أن التسجيل سيظل مفتوحًا في كليات الجامعة حتى 29 تشرين الثاني، مع اشتراط الخضوع لامتحان في بعض الكليات. كما أوضح أن 4 كليات باشرت التعليم عن بُعد، مع تسجيل المحاضرات ليتمكن الطلاب من متابعتها. (lbci)





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