Advertisement

لبنان

استشهاد رقيب أول في الجيش جراء استهداف دراجته النارية عى طريق صور

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1271292-638659710008140560.jpg
Doc-P-1271292-638659710008140560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الرقيب الاول في الجيش وئام علي السويد من بلدة الضهيرة استشهد جراء استهداف دراجته النارية من قبل مسيّرة للعدو الإسرائيلي على طريق صور الناقورة منطقة العامرية.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
اكثر من 100 هدف.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه امس (فيديو وصور)
lebanon 24
31/10/2024 12:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة قرب حاجز الجيش في العامرية جنوب مدينة صور ما أدى لإستشهاد مدني
lebanon 24
31/10/2024 12:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة جديدة أطلقت من جهة سوريا
lebanon 24
31/10/2024 12:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يوثق اهدافه امس: ضربنا البنية المالية للحزب (صور وفيديو)
lebanon 24
31/10/2024 12:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24

مسيّرة

صور

اسرائيل

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-10-31
06:42 | 2024-10-31
06:36 | 2024-10-31
06:34 | 2024-10-31
06:31 | 2024-10-31
06:18 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24