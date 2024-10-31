استشهاد رقيب أول في الجيش جراء استهداف دراجته النارية عى طريق صور

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الرقيب الاول في الجيش وئام علي السويد من بلدة الضهيرة استشهد جراء استهداف دراجته النارية من قبل مسيّرة للعدو الإسرائيلي على طريق صور الناقورة منطقة العامرية.







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