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لبنان
استشهاد رقيب أول في الجيش جراء استهداف دراجته النارية عى طريق صور
Lebanon 24
31-10-2024
|
05:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الرقيب الاول في الجيش وئام علي السويد من بلدة الضهيرة استشهد جراء استهداف دراجته النارية من قبل مسيّرة للعدو الإسرائيلي على طريق صور الناقورة منطقة العامرية.
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