الجيش يفجّر صاروخًا من مخلفات العدوان الإسرائيلي على العدوسية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 31 / 10 / 2024، ما بين الساعة 11,00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير صاروخ طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة العدوسية – قضاء صيدا".