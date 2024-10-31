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لبنان

الجيش يفجّر صاروخًا من مخلفات العدوان الإسرائيلي على العدوسية

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:38
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 31 / 10 / 2024، ما بين الساعة 11,00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير صاروخ طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة العدوسية – قضاء صيدا".
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