انذار إسرائيلي عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي انذاراً إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس.



وقال عبر منصة "اكس": "أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش اسرائيل مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم. والبقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر".

#عاجل انذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس



🔸أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش الدفاع مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم.



🔸البقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر.



🔸من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ETHYtGMLaX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024 Advertisement