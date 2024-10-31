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لبنان

انذار إسرائيلي عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:48
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وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي انذاراً إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس.

وقال عبر منصة "اكس": "أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش اسرائيل مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم. والبقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر".
 
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