سلسلة غارات اسرائيلية على بلدة سحمر... وسماع دوي انفجارات في الهرمل

شن الطيران المعادي سلسلة غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وقد سمع دوي انفجارات الغارات في مدينة الهرمل وريف القصير المحاذي لقضاء الهرمل.