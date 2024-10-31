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لبنان

سلسلة غارات اسرائيلية على بلدة سحمر... وسماع دوي انفجارات في الهرمل

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:53
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شن الطيران المعادي سلسلة غارات على  بلدة سحمر في البقاع الغربي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
وقد سمع دوي انفجارات الغارات في مدينة الهرمل وريف القصير المحاذي لقضاء الهرمل.
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