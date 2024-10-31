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لبنان

وزير الدفاع التقى وزير المهجرين

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:31
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة صباح اليوم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وجرى البحث في الأوضاع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وآخر المستجدّات لا سيّما ملف النازحين والخطوات المتخذة لمساعدتهم.
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