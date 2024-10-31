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لبنان

المكاري في عمّان: لمكافحة الاخبار الزائفة في ظل العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
31-10-2024 | 07:20
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شارك وزير الإعلام  زياد المكاري امس في العاصمة الاردنية عمّان، في المؤتمر الرئيسي للاسبوع العالمي للدراية الاعلامية والمعلوماتية لعام ٢.٢٤ ، الذي تنظمه منظمة اليونسكو بالتعاون مع المملكة الاردنية الهاشمية ممثلةً بالاميرة ريم بنت علي، وحضور المدير العام المساعد للاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو باريس توفيق الجلاصي، ومديرة مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت كوستانزا فارينا.
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وشدد  الوزير المكاري في الجلسة الاولى للمؤتمر التي ضمّت اليه ،وزراء من كولومبيا والاردن ونيجيريا وارمينيا، على  "اهمية مكافحة الاخبار الزائفة التي تتكاثر في زمن الحروب لا سيما ما نشهده اليوم في لبنان جراء العدوان الاسرائيلي".
وعدّد الوزير المكاري الاجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام في لبنان لمكافحة هذه الاخبار المضللة والتي تهدد السلم الاهلي والصحة النفسية المجتمعية ومنها التعاون الاخير مع اليونسكو بموضوع تدريب مجموعة من موظفي الوزارة على التحقق من هذه الاخبار ونشرها على موقع Factcheck Lebanon.
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