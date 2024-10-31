ميقاتي: التهديدات التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي ضدّ المدنيين اللبنانيين جريمة حرب

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"أن التهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين باخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا".

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واشار في تصريح الى أنه أبلغ هذا الموقف الى الهيئات الديبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الصغط على اسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والانسانية".

وقال: لقد تبلغنا من الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين بالامس أنه سيسعى في اسرائيل للتوصل الى حل يوقف اطلاق النار تمهيدا للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701، ونحن في إنتظار أن نتبلغ منه نتائج اتصالاته، علما ان التصعيد الاسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل، على الاقل في الفترة القصيرة المقبلة".

وكان رئيس الحكومة عقد سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم.

وفي هذا السياق إستقبل رئيس الحكومة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون وعرض معها الاوضاع والمستجدات الراهنة.

كما إستقبل رئيس الحكومة سفير مصر لدى لبنان علاء موسى الذي سلّمه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور" المنتدى الحضري العالمي" في القاهرة من الرابع من الشهر الحالي.





اجتماعات وزارية

وإجتمع رئيس الحكومة مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي واطلع منه على نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي شارك فيها في واشنطن.

كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معه اخر الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقد طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر الكتيبة النمساوية في "اليونيفيل".

وادان رئيس الحكومة الاستهداف الاسرائيلي لقوات "اليونيفيل"، مشيدا بالدور الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحث معه الاوضاع الامنية في البلاد ووضع الدفاع المدني.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وعرض معه الاوضاع السياسية العامة وشؤون وزارته.

وإستقبل رئيس الحكومة النائب وائل بو فاعور.





إتحاد جمعيات العائلات البيروتية

واستقبل الرئيس ميقاتي الرؤساء السابقين لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة النائب السابق محمد الأمين عيتاني والرؤساء رياض الحلبي، محمد خالد سنو، ومحمد عفيف يموت برفقة وفد من الفعاليات البيروتية يتقدمهم السيد أحمد الهاشمية.

ووزع الوفد بيانا ثمن فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ميقاتي لإخراج لبنان من محنته وإعادة أجواء الأمن والسلام إلى ربوعه.

وقد ناقش الوفد الأوضاع الحالية وخاصة ما يجري في بيروت من مشاكل عديدة تزيد هموم المواطنين هما، كمشكلة السير والفوضى في إيواء النازحين الذين أرهقهم العدوان.