وزارة الصحة: 4 شهداء من المسعفين في دردغيا واحتراق آلية في سلعا

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي استهدف نقطة تجمع لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني على مفرق دردغيا ما أدى إلى استشهاد أربعة مسعفين.وما لبث العدو الإسرائيلي أن استهدف نقطة ثانية للجمعية في بلدة سلعا ما أدى إلى احتراق آلية فيما نجا المسعفون بأعجوبة.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 279 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 246.إن وزارة الصحة العامة تتوقف أمام مسلسل الاعتداءات على المسعفين اليوم في أربع استهدافات متواصلة في أقل من ثلاث ساعات ما يزيد على الحصيلة المرتفعة والدامية للقطاع الاسعافي.إن صمت المجتمع الدولي حيال هذه الوحشية غير مبرر في وقت يجب إعلاء الصوت لإعادة العمل بالقوانين الانسانية ووضع حد لآلة الوحشية المستمرة بالفتك بالطواقم العاملة على الخطوط الأمامية.