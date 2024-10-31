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لبنان

هل يتمّ التوصّل لاتّفاق وقف إطلاق نار في لبنان؟.. إليكم ما كشفه مسؤول إسرائيليّ

Lebanon 24
31-10-2024 | 08:11
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نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "واشنطن ترى أن تأمين وقف إطلاق النار في لبنان أفضل وسيلة لإنهاء حرب غزة". 
 
ورأى مسؤول إسرائيل أنه "من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأميركية"، بحسب ما نقلت الصحيفة. 
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