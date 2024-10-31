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لبنان
اللواء خير بحث مع وفد تركي في التحضيرات لاستقبال سفينة المساعدات الإنسانية التركية غدا
Lebanon 24
31-10-2024
|
08:43
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استقبل الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير اليوم، وفدا تركيًا بحث معه في المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا حكومة وشعبا للبنان في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضده.
ضم الوفد التركي، رئيس جمعية "حجر الصدقة" التركية كمال أوزدال، الصحافي التركي رئيس تحرير مدير عام "وكالة أنباء تركيا" حمزة تكين، منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في لبنان أونور جيز، المستشار في السفارة التركية أوزغون ساك.
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و بحث الجانبان في التحضيرات لاستقبال سفينة المساعدات الإنسانية التركية، غدا الجمعة، في مرفأ بيروت، حيث تضم السفينة نحو ألف طن من المساعدات المتنوعة والتي سيتم توزيعها على كامل جغرافيا لبنان بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة.
وشدد الوفد التركي على "وقوف تركيا والشعب التركية إلى جانب لبنان حكومة وشعبا في هذه المحنة التي يمر بها".
ولفت الوفد إلى أن "جمعية (حجر الصدقة) التركية حضرت في لبنان منذ اللحظة الأولى لبدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي حيث عملت على تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للنازحين من الجنوب وهي مستمرة بهذا العمل الأخوي مع الشعب اللبناني في كافة المناطق اللبنانية".
وأكد الجانبان خلال اللقاء " أهمية العلاقات التركية اللبنانية في مجال العمل الإنساني الإغاثي".
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