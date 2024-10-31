بين "حزب الله" وجيش العدوّ الإسرائيليّ... هذا ما شهدته بلدة الخيام

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على مُحيط المعتقل في الخيام، بعد إشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" وجيش العدوّ في البلدة.

وقد انسحبت القوّة الإسرائيليّة التي حاولت التسلل إلى الخيام بعد رمي قنابل دخانية بشكل كثيف.