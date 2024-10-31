إستشهاد 5 أشخاص في بلدة أرزي

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منزلاً في بلدة أرزي.

وقد استشهد 5 أشخاص في الغارة التي استهدفت المنزل الذي يقع خلف مبنى البلدية.