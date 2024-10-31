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لبنان

إستشهاد 5 أشخاص في بلدة أرزي

Lebanon 24
31-10-2024 | 09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منزلاً في بلدة أرزي.
 
 
وقد استشهد 5 أشخاص في الغارة التي استهدفت المنزل الذي يقع خلف مبنى البلدية.
 
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