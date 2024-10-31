Advertisement

لبنان

بعدما استهدفها "الحزب" وقتل 5 أشخاص... كيف علّقت إسرائيل على قصف المطلة؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1271410-638659845346340512.png
Doc-P-1271410-638659845346340512.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حادثة المطلة قاسية وتدل على أن حزب الله لا يزال قادراً على إطلاق الصواريخ بأعداد كبيرة". 
 
وأضافت: "حزب الله ليس لديه قدرات فقط بل نوايا فهو عندما أطلق الصواريخ على المطلة يعرف تماماً الى أين يطلق والنتيجة قاسية". 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية
lebanon 24
31/10/2024 16:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باكثر من 100 صاروخ.. حزب الله يستهدف المطلة
lebanon 24
31/10/2024 16:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوات العدوّ في موقع المطلة بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
31/10/2024 16:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف موقع المطلة
lebanon 24
31/10/2024 16:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

المطلة

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2024-10-31
10:48 | 2024-10-31
10:42 | 2024-10-31
10:29 | 2024-10-31
10:24 | 2024-10-31
10:14 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24