بعدما استهدفها "الحزب" وقتل 5 أشخاص... كيف علّقت إسرائيل على قصف المطلة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حادثة المطلة قاسية وتدل على أن حزب الله لا يزال قادراً على إطلاق الصواريخ بأعداد كبيرة".

وأضافت: "حزب الله ليس لديه قدرات فقط بل نوايا فهو عندما أطلق الصواريخ على المطلة يعرف تماماً الى أين يطلق والنتيجة قاسية".