برقية من قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني لنعيم قاسم.. إليكم مضمونها

بعث قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني برقية إلى الشيخ نعيم قاسم بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لحزب الله.

وتوجه قاآني إلى قاسم بالقول: "نحمد الله أنه تم اختياركم لتتقلدوا هذه المسؤولية الكبيرة والقيمة في مرحلة تاريخية وقرار مصيري".

Advertisement

وأضاف: "أنتم شخصية مجاهدة عريقة تتمتع بسجل مشرف ومحبة كبيرة بين المجاهدين الشرفاء في المقاومة".

وتابع قائلاً: "أسأل الله العظيم أن تستمر هذه المسيرة النورانية والجهادية للشهداء تحت قيادتكم بمزيد من القوة والثبات".

وأكد في رسالته أن "قوة القدس ستبقى إلى جانبكم وجانب حزب الله حتى اقتلاع الشجرة الصهيونية الخبيثة وتحرير فلسطين والقدس".