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لبنان

سقوط صاروخ قرب مكتب مخابرات الجيش في جديدة مرجعيون... وهذا ما تسبب به

Lebanon 24
31-10-2024 | 09:47
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سقط صاروخ قرب مكتب مخابرات الجيش في جديدة مرجعيون، وتسبب بتحطيم الزجاج وتطاير الشظايا. كما وسقط صاروخ ثان لجهة غرب البلدة في مكان مفتوح، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وكانت البلدة تعرضت ليل أمس لقصف مدفعي استهدف أطراف البلدة. وقد أصيب منزل المواطن ت.و. في الحارة الجنوبية من البلدة بصاروخين، ولحقت فيه أضرار جسيمة في المنزل.
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وقد نجا قاطنا المنزل بأعجوبة، وهما مسنان.
 
وبعيدا عن الاعتداءات الاسرائيلية على البلدة، فقد أفادت مندوبة "الوكالة" عن دخول ثلاثة أشخاص مجهولين، يستقلون سيارة يابانية، إلى المنطقة الواقعة غرب البلدة، ما استدعى تحرك شباب البلدة والقيام بملاحقتهم وأثناء مطاردتهم أطلقوا النار باتجاه الاهالي، وحاولوا الهرب إلى أن وصلوا إلى طريق غير نافذ وترجلوا من السيارة هربا نحو نهر الليطاني، وتبين بعد الكشف على السيارة أنهم قاموا بسرقة كمية من الزيتون.
 
وبعد ذلك نشب حريق في السيارة ما أدى إلى احتراقها بسبب ماس كهربائي. 
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