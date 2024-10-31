23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللبكي: 70 الف نازح لبناني الى عكار ولم يعد لديها القدرة على استيعاب المزيد
Lebanon 24
31-10-2024
|
09:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بعد لقاءات عدة عقدها في مكتبه في سرايا حلبا، مع هيئات بلدية واجتماعية ومنظمات دولية في اطار متابعة موضوع النازحين اللبنانيين، الى أنه "لغاية يوم أمس مساء ومن دون الأزمة التي حصلت في بعلبك الهرمل والتي لم نعرف بعد عدد النازحين منها، وصلنا الى زهاء 70 ألف نازح لبناني من مناطق مختلفة، إن كان من الجنوب أو من بعلبك الهرمل، 60 ألف منهم متواجدون في المنازل والباقي في مراكز الإيواء موزعين على 94 مركزا".
Advertisement
واوضح ان "التنسيق يحصل في مراكز الايواء مباشرة مع مدير المدرسة وتقوم وزارة الشؤون الإجتماعية باعطائنا تقريرها اليومي في حال تغيرت الأعداد وان كان هناك أي حالة مرض وكل التفاصيل اللازمة لغرفة إدارة الكوارث التي نضعها نحن في داتا معينة ونعالجها وفقا للاصول، مع داتا يومية عن الأكل والمساعدات التي توزع على المراكز، أما في المنازل فنتعامل مع النازحين عن طريق البلديات والجمعيات الموجودة التي تقوم بالمساعدة".
واكد ان "لدينا تحديات عدة والبارحة أرسلنا كتابا الى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين المسؤول عن إدارة الأزمة وفندنا اهم الحاجات، وهي تأمين المركز بالكهرباء تحسبا للصقيع، خصوصا ان المتواجدين في مناطق بارتفاع 400 متر وما فوق تكون نسبتها أقوى. فهناك تحد لموضوعي النفايات والكهرباء في مراكز الإيواء التي لم نستطع تأمينها. فنحن حينما يحل الليل وتسود العتمة، لا يمكننا تشغيل المولد بسبب النقص في مادة المازوت، كما اننا لا نستطيع تأمين إشتراكات الكهرباء".
ولفت الى انه "لم يعد لدى عكار القدرة على استيعاب اعداد اكثر من النازحين ولم يعد لدينا مراكز إيواء تستطيع استيعاب اكثر من الموجودين، لدينا 94 مركز إيواء جميعها ممتلئة وربما في كل مركز تلقى غرفة أو غرفة ونصف، وهذا شيء لا يذكر، وباقي المدارس التي ما زالت مقفلة لان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اتخذ قرارا بعدم فتحها كون التدريس سيبدأ في 4 تشرين الثاني ولهذا السبب اصدرت توضيحا بالامس على الكلام الذي ادلى به محافظ بعلبك بشير خضر والذي قال ان في عكار اماكن للنازحين، لذلك احببت التوضيح بعد كلام زميلي، كي لا أعزب الناس وتأتي الى هذه المناطق ولا تجد اماكن فيها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:01 | 2024-10-31
31/10/2024 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فجأة.. تأجيل مشاركة "ندى كوسا" بمسابقة ملكة جمال الكون لهذا السبب! (صور)
Lebanon 24
فجأة.. تأجيل مشاركة "ندى كوسا" بمسابقة ملكة جمال الكون لهذا السبب! (صور)
15:00 | 2024-10-30
30/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
14:39 | 2024-10-30
30/10/2024 02:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
Lebanon 24
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
09:03 | 2024-10-31
31/10/2024 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مهمّة عن "طائرات حزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة مهمّة عن "طائرات حزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يعلنها!
16:00 | 2024-10-30
30/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:55 | 2024-10-31
بصليات من الصواريخ.. هذا ما استهدفه حزب الله عصر اليوم
12:33 | 2024-10-31
بعد طلب الاخلاء من النازحين... هذا ما حصل اليوم عند كورنيش الرملة البيضاء (صور)
12:31 | 2024-10-31
استهداف سيارة في المنصوري
12:03 | 2024-10-31
رسالة مفتوحة من لجنة مهرجانات بعلبك الى المنظمات الدولية.. ماذا في التفاصيل؟
12:00 | 2024-10-31
بين خطاب قاسم والمفاوضات… هل يتنازل "حزب الله" ؟
11:47 | 2024-10-31
الأسمر: لدفع أجور العاملين في هيئة إدارة السير بصورة طبيعية
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
31/10/2024 18:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
31/10/2024 18:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
31/10/2024 18:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24