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لبنان

عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين

Lebanon 24
31-10-2024 | 10:02
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قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو "مصممون على مواجهة التهديدات في الشمال".
 
 
وأضاف نتنياهو خلال لقائه المبعوث الأميركيّ آموس هوكشتاين أنّ "أيّ وقف للنار مع "حزب الله" في لبنان يجب أنّ يضمن أمن إسرائيل".
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واعتبر أنّ "المسألة ليست الإتّفاق بل القدرة على تطبيقه".
 
 
وفي هذا السياق، أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" أنّ "منسوب التفاؤل بوقف إطلاق النار في لبنان خلال ساعات أو أيام انخفض بعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل".

وأضافت المصادر: "التعويل للوصول إلى حل في لبنان بات على مساع دبلوماسية مستمرة قد تتبلور لاحقا". 
 
كذلك، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة إنّ "نتنياهو ينتظر رؤية من سيخلف الرئيس بايدن قبل الالتزام بأيّ مسار دبلوماسي".
 
 

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