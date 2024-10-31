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لبنان
أطلق النار عليه وقتله بسبب أفضلية مرور
Lebanon 24
31-10-2024
|
10:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بسبب أفضلية مرور، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار بين م.ف وب.ح في محلة زيتون أبي سمراء بالقرب من جامعة الجنان.
وقد تُوفي ب.ح بعد إصابته في بطنه، بينما أُصيب م.ف في يده وأوقفته مُخابرات الجيش.
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ابي سمراء
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