بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟

أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن "منسوب التفاؤل بوقف إطلاق النار في لبنان خلال ساعات أو أيام انخفض بعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل".

وأضافت المصادر: "التعويل للوصول إلى حل في لبنان بات على مساع دبلوماسية مستمرة قد تتبلور لاحقا".

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من جانبها، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله: "لا نرجح إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية".

وأضاف: "زيارات المسؤولين الأميركيين للشرق الأوسط تهدف لخفض التصعيد في المنطقة".

وأفادت مصادر مطلعة أن "نتنياهو ينتظر رؤية من سيخلف الرئيس جو بايدن قبل الالتزام بأي مسار دبلوماسي"، بحسب ما نقلت الصحيفة الأميركية.

أما وول ستريت جورنال فنقلت عن مصادر قولها: "مسودة اتفاق أميركي إسرائيلي تسمح لإسرائيل بضرب لبنان خلال فترة شهرين انتقالية".

ورجحت المصادر "معارضة حزب الله وحكومة لبنان لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بسبب انتهاكها للسيادة".

وأضافت المصادر: "وفق المسودة تنسحب إسرائيل بعد أسبوع ثم ينتشر الجيش اللبناني لتفكيك بنية حزب الله".

وتابعت المصادر: "إسرائيل تدفع نحو حل دبلوماسي في لبنان وتعتقد أنها قريبة من تحقيق الكثير من أهدافها".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لبنانيين قولهم: "لم نرفض المقترح علنا لتضمنه مجالا لاستمرار مفاوضات يمكن أن تنهي الحرب".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "سنفاوض تحت القصف ولا أحد يوافق على وقف إطلاق النار للتفاوض على اتفاق".