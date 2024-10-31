محافظ البقاع اجتمع مع هولينجورث ورحيمي

اجتمع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سراي زحلة مع ماثيو هولينجورث ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان ومع ماريا رحيمي ممثلة منطقة البقاع في برنامج الأغذية العالمي، حيث تم التباحث في سبل التعاون بين برنامج الأغذية العالمي ومحافظة البقاع لمساعدة النازحين اللبنانيين الموجودين ضمن نطاق المحافظة وتقديم الدعم اللازم لهم.

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