بصواريخ حزب الله.. كم بلغت حصيلة القتلى في إسرائيل خلال يوم واحد؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة آخرين إثر سقوط صواريخ أطلقها "حزب الله" على منطقة الكريوت في خليج حيفا شمالي إسرائيل.
كما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء اليوم الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على حقل زيتون في ضواحي حيفا شمال إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى الى سبعة في يوم واحد.
وقالت خدمة الإسعاف في بيان: "عالج المسعفون وحاولوا إنعاش رجل يبلغ 30 عاما وامرأة 60 عاما ثم أعلنت وفاتهما. وتم إجلاء رجل يبلغ 71 عاما أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا".
بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "أسفرت الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الكريوت، شمال حيفا، عن مقتل امرأة وشاب بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجراح طفيفة".
هذا وأعلن حزب الله في بيان أنه استهدف الكريوت شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.
فيما أعلن رئيس المجلس الإقليمي في بلدة المطلة بشمال إسرائيل، ديفيد أزولاي عن مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي من لبنان، وقال إن القتلى الخمسة هم: مزارع إسرائيلي و4 عمال زراعيين أجانب. (وكالات)