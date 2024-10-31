بصواريخ حزب الله.. كم بلغت حصيلة القتلى في إسرائيل خلال يوم واحد؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة آخرين إثر سقوط صواريخ أطلقها "حزب الله" على منطقة الكريوت في خليج حيفا شمالي إسرائيل.

كما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء اليوم الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على حقل زيتون في ضواحي حيفا شمال إسرائيل، لترتفع حصيلة القتلى الى سبعة في يوم واحد.

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ في المناطق الشرقية من خليج حيفا، ومعلومات أولية عن إصابة بحالة خطرة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/phdoOjVJm9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 31, 2024 Advertisement

وقالت خدمة الإسعاف في بيان: "عالج المسعفون وحاولوا إنعاش رجل يبلغ 30 عاما وامرأة 60 عاما ثم أعلنت وفاتهما. وتم إجلاء رجل يبلغ 71 عاما أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا".

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "أسفرت الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الكريوت، شمال حيفا، عن مقتل امرأة وشاب بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجراح طفيفة".

الإسعاف الإسرائيلي يؤكد مقتل شخصين جراء القصف الصاروخي الأخير من جنوب #لبنان باتجاه خليج حيفا pic.twitter.com/ng6QgzMCPX — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 31, 2024

هذا وأعلن حزب الله في بيان أنه استهدف الكريوت شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

فيما أعلن رئيس المجلس الإقليمي في بلدة المطلة بشمال إسرائيل، ديفيد أزولاي عن مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي من لبنان، وقال إن القتلى الخمسة هم: مزارع إسرائيلي و4 عمال زراعيين أجانب. (وكالات)