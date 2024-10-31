"الوفاء للمقاومة" اجتمعت مع نواب وكتل نيابية

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعات نيابية عدة، فاجتمعت اليوم في مجلس النواب مع كتلة "الطاشناق" والنائب عبد الرحمن البزري، وكتلة "التوافق الوطني"، فالنواب: جميل السيد وشربل مسعد والياس جرادة.

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