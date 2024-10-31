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لبنان

الراعي استقبل خوري وبويز

Lebanon 24
31-10-2024 | 11:45
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، السفير جورج خوري، وبحث معه في الأوضاع الراهنة.
 
 
كما استقبل الراعي، الوزير السابق فارس بويز، وكانت مناسبة لعرض التطورات والمستجدات.
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