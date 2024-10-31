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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة تتجه نحو توسع للحرب بشكل خطير.وأضاف الرئيس التركي تعليقا على إعلان الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: "سيحاربون من أجل لبنان وسيواصلون الحرب"، مشيرا إلى أن "قاسم أظهر تصميما واضحا بأنهم ماضون في الطريق عينه ولا تغيير في سياستهم".وشدد في تصريحاته على أن المنطقة تتجه نحو طوق نار خطير للغاية وأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا.ودعا أردوغان الدول ذات الضمير الحيّ إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. (روسيا اليوم)