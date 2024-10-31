الأسمر: لدفع أجور العاملين في هيئة إدارة السير بصورة طبيعية

زار وفد من الإتحاد العمالي العام في لبنان برئاسة رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، يرافقه نائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر، محافظة بيروت ورئيس بلديتها حيث التقى المحافظ القاضي مروان عبود ورئيس البلدية عبد الله درويش، وشكرهما على الجهود المبذولة تجاه النازحين وتأمين الإيواء اللازم بالحدود المطلوبة.

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وطالب الوفد خلال اللقاء، بـ"توسيع الخدمات عبر تأمين رقابة صحية دائمة والسعي الى قدرة استيعابية قصوى تجاه النازحين الجدد الذين تطاولهم الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة"، وفق بيان للاتحاد.



وتمنى الوفد على عبود ان "تدفع أجور العاملين في هيئة إدارة السير بصورة طبيعية وبطريقة منتظمة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها".



إلى ذلك، أطلع الوفد عبود ودرويش على "المعاناة الكبيرة للعمال النازحين الذين فقدوا أعمالهم بفعل تدمير المؤسسات أو توقفها عن العمل، وللعمال الزراعيين والمزارعين الذين فقدوا أرزاقهم وتعبهم بفعل القصف الدائم بالقنابل الفوسفورية"، مطالبا بـ"استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والبلدية والإتحاد لإنتاج حد أدنى لائق من الحياة التي يحق للنازح بها ريثما تتأمّن ظروف العودة الكريمة الى كامل أرجاء الوطن."