بصليات من الصواريخ.. هذا ما استهدفه حزب الله عصر اليوم

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة 5:00 من غروب اليوم تجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية"، وتجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بِصلية صاروخية" اخرى.كما استهدف عناصره ايضاً ‏تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام؛ بصلية صاروخيّة".