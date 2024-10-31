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لبنان

بصليات من الصواريخ.. هذا ما استهدفه حزب الله عصر اليوم

Lebanon 24
31-10-2024 | 12:55
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة 5:00 من غروب اليوم تجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية"، وتجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بِصلية صاروخية" اخرى.
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كما استهدف عناصره ايضاً ‏تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام؛ بصلية صاروخيّة".
 
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