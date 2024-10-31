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لبنان

توقيف مطلوبين بجرائم متنوّعة في طرابلس

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:15
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نفذت دورية من مخابرات الجيش مداهمات في منطقة القبة طرابلس جرى خلالها توقيف ٣ مطلوبين وهم "ا.ص" و "ر.خ" و "ع.ب" وجرى اقتيادهم الى التحقيق.
ويذكر ان الموقوفين بحقهم مذكرات توقيف بجرائم مختلفة اهما سرقة دراجات نارية ، وعمليات سلب ، وترويج مخدرات. بحسب مندوبة "لبنان 24"
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