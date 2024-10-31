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لبنان

غارات وقصف مدفعي.. هذا ما يجري في الجنوب

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:07
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية مستهدفًا مدينة الخيام، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي طال أطراف بلدة كفرحمام وتسبب باشعال حرائق في المنطقة كما طال بلدة ارنون، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24". 
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وتعرض مثلث الماري -عين عرب-المجيدية لغارة جوية إسرائيلية كذلك، فيما شن العدو الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري، إحداهما على سيارة.
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