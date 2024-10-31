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لبنان

على خلفية أفضلية المرور.. اشكال في طرابلس يتطور الى اطلاق نار

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:42
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وقع اشكال بين كل من المدعو "ا.ب" و "م.ن" في محلة شارع الفرابي - القبة في طرابس ، تطور لاحقاً الى اطلاق نار من رشاش حربي في الهواء من قبل الطرف الاول دون وقوع اصابات فيما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.
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وأشارت المعلومات الى ان اطلاق النار جاء على خلفية افضلية مرور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
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