على خلفية أفضلية المرور.. اشكال في طرابلس يتطور الى اطلاق نار

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وقع اشكال بين كل من المدعو "ا.ب" و "م.ن" في محلة شارع الفرابي - القبة في طرابس ، تطور لاحقاً الى اطلاق نار من رشاش حربي في الهواء من قبل الطرف الاول دون وقوع اصابات فيما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.وأشارت المعلومات الى ان اطلاق النار جاء على خلفية افضلية مرور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".