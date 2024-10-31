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لبنان

"الصحة" تصدر الأرقام.. اليكم التقرير التراكمي للدعم المقدم للنازحين

Lebanon 24
31-10-2024 | 14:04
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نشرت وزارة الصحة، مساء اليوم، التقرير التراكمي للدعم الذي تم تقديمه للمواطنين النازحين.
 
 
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