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لبنان
بيان من الهيئة الصحية الإسلامية... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
31-10-2024
|
14:47
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية انه في كل يوم يعمد العدو الإسرائيلي في تسجيل عدوان جديد على الطواقم والمراكز الإسعافية و إستهداف ممنهج للمسعفين ليثنيهم عن اداء دورهم في العمل الإنساني ، وفي جديد الإعتداءات إستهدف العدو اليوم العديد من نقاط وطواقم للدفاع المدني الهيئة :
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1- إستهداف سيارة الإسعاف بطاقمها قرب مستشفى الشيخ راغب حرب مساء أمس اسفرت عن تضررها دون وقوع إصابات
2- إستهداف نقطة إسعافية في مدينة صور وتضرر 3 سيارة إسعاف وسيارة إطفاء دون وقوع إصابات
3- إستهداف سيارة إسعاف بطاقمها في بلدة دير الزهراني نتج عنا إرتقاء شهيد وإصابة مسعفين بجروح متوسطة
4- إستهداف نقطة إسعافية في بلدة دردغيا وإرتقاء شهيدين وتدمير سيارة الإسعاف
5- إستهداف نقطة إسعافية في بلدة سلعا وتدمير سيارة إسعاف دون وقوع إصابات
6- إستهداف آخر في مدينة صور لنقطة إسعافية ثانية ، وإصابة أربع مسعفين بجروح .
نحتسب شهدائنا عند الله ، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل ، ونعاهدهم بإكمال الطريق للوصول الى النصر الحتمي قريباً
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