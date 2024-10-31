سامي الجميّل: نحذر من أي تسوية لا تأخذ مصلحة الشعب وسيادة الدولة

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حذر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من أي تسوية أو اتفاق لا يأخذ مصلحة الشعب وسيادة الدولة واستعادة الدولة سلطتها وحصرية السلاح بيد الجيش مؤكدًا أن مثل هذا الاتفاق مرفوض، مؤكدًا أن بقدر إصرارنا على السيادة نحن مصرون على حماية اللبنانيين وأنفسنا والمعارضة وأي مسؤول يعبر عن رأيه بحرية، إذ لا يجوز أن يوجه السلاح إليه كلما أراد التعبير عن رأيه.وشدد على أن ما يحمي لبنان هو بندقية الجيش اللبناني وليس ترسانة الصواريخ التي لدى حزب الله والبرهان انه منذ سنة 1948 لغاية 1967 ولا مرة إسرائيل اخترقت حدودنا لأن رمزية الدولة كانت موجودة في الجنوب ولم تتمكن إسرائيل من التعدي على لبنان وإن اردنا حماية لبنان فيجب العودة إلى هذا المنطق، مشيرًا إلى أن ما نريده للبنان هو أن نتخلص من الاستقواء المتتالي وبعد كل ما حصل والتجربة المريرة لا بد من فتح صفحة جديدة مبنية على الشراكة والمساواة.مواقف الجميّل جاءت في حوار عبر "سكاي نيوز عربية".