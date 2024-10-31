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لبنان

سفينة مساعدات تركية تصل غداً الى مرفأ بيروت

Lebanon 24
31-10-2024 | 14:57
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ذكرت السفارة التركية في بيان مساء اليوم الخميس، انه "من المتوقع أن تصل إلى مرفأ بيروت غدا الجمعة السفينة التي تحمل شحنة تزن حوالي طن من المساعدات الإنسانية التي أعدتها منظماتنا غير الحكومية العاملة في لبنان".
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ووفقاً للبيان، من المقرر أن يستقبل السفينة نائب إسطنبول السيد حسن توران، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اللبنانية التركية النائب حسن مراد، والأمين العام لهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وسفيرنا علي باريش أولوسوي.
 
وسيتم إصدار بيان صحفي عند الثانية والنصف من بعد ظهر غد، عند وصول السفينة إلى مرفأ بيروت.
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