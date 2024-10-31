هذا ما قام به عناصر الدفاع المدني اليوم

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفّذة منذ صباح اليوم الخميس في ٣١ الحالي وحتى الساعة.

وجاء في نشرة المهام:



محافظة بعلبك:



دورس - الكيّال:



- انتشال جثمان شهيدة من تحت الأنقاض.



- اخماد حريق منزل وسيارتين.



دورس - عين بورضاي:



- أخماد حريق مبنى مؤلفاً من ثلاث طبقات.



مقنة:



- انتشال جثامين ٧ شهداء و سحب ١٠جرحى من تحت الأنقاض.



محافظة البقاع :



قضاء البقاع الغربي



سحمر



- انتشال جثماني شهيدين من الموقع المستهدف في سحمر ونقلهما الى مستشفى سحمر.



- نقل جريحين من سحمر الى مستشفى سحمر.



- إخماد حريق نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني في بلدة سحمر.



القرعون



- سحب جثمان شهيد اثر مسيرة إسرائيلية استهدفته خلال مروره في القرعون على متن دراجة نارية، ونقله الى مستشفى سحمر.



محافظة الجنوب:



المنصوري- حاجز العامرية



- انتشال جثمان شهيد جراء تعرضه لغارة استهدفته وهو على متن دراجته النارية على حاجز العامرية، ونقله إلى المستشفى.



- الكشف على موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الحديقة العامة في مدينة صور دون تسجيل وقوع اصابات.



المساكن الشعبية



- اطفاء الحرائق بين الركام على مرحلتين، بعد تجدد الحريق في المكان المستهدف نفسه.



محافظة النبطية :



دير الزهراني



- نقل جثمان شهيد وجريح من دير الزهراني الى مستشفى النجدة الشعبية جراء غارة استهدفت سيارة إسعاف تابعة الى جمعية الرسالة للإسعاف الصحي.



- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى الهيئة الصحية في بلدة دير الزهراني.



إسعاف :



- نقل جريح من مستشفى النجدة الشعبية إلى مستشفى النبطية الحكومي.



خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".