سلام: الوضع الراهن يحتاج إلى دعم فوري من المجتمع الدولي

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كشف وزير الاقتصاد أمين سلام، عن أن "الاقتصاد اللبناني يعاني انهيارًا غير مسبوق نتيجة "الحرب الشعواء" الجارية.وقال في حديث لقناة "الجزيرة": إن البلاد "تعيش حالة مأسوية" مع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص من مناطق الجنوب والضاحية، ما زاد الضغط على المرافق والبنى التحتية في بيروت ومناطق أخرى.وأشار سلام إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية تسببت بتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الجنوب عبر الحرق والتسميم بقنابل الفوسفور، ما أثر بشكل بالغ على القطاع الزراعي".وأكد، أن "المياه في العديد من مناطق الجنوب لم تعد صالحة للزراعة أو الشرب، مما يهدد الأمن الغذائي للسكان ويزيد من معاناتهم اليومية".ووفقًا لسلام، فإن الوضع الراهن يحتاج إلى دعم فوري من المجتمع الدولي لمواجهة الأزمة المتفاقمة، سواء على صعيد النزوح أو إعادة تأهيل الأراضي الزراعية ومصادر المياه، مشددًا على أن الاقتصاد اللبناني يقف اليوم في "مرحلة حرجة" لم يشهدها من قبل.