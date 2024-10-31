إنتخاب الرئيس مُجمّد الى ما بعد الحرب وأميركا تستعجل حصوله

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يحاول العدو الاسرائيلي ان يستثمر في هذه الحرب التي يعتبر قادته ان حزب الله خسر فيها عسكرياً، وعليه ان يستسلم ويقبل الشروط «الاسرائيلية» ومنها تسليم سلاحه، وهذا ما رفضه الامين العام الجديد للحزب الشيخ نعيم قاسم.انتخاب رئيس للجمهورية باتت تستعجله الادارة الاميركية، التي تحاول ان تستثمر كما العدو الاسرائيلي في ما تعتبره هزيمة لحزب الله في لبنان، وتلاقيهما اطراف لبنانية، تدعو الى الاسراع في اجراء الانتخابات تحت عنوان، ضرورة وجود رئيس للجمهورية ليفاوض عن مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما تكشف مصادر حزبية في خط المقاومة...