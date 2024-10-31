ماذا قال نصرالله في جلسة مغلقة عن الدولة والحزب؟

كتب عماد مرمل في"الجمهورية": يكشف وزير العمل مصطفى بيرم، انّه التقى قبل "طوفان الأقصى" بفترة قصيرةالسيد نصرالله، في اجتماع مغلق بقي طي الكتمان منذ ذلك الحين، وضمّ عدداً قليلاً من الأشخاص الذين شاركوا "الأمين العام " في مأدبة عشاء. ويوضح بيرم انّه سمع يومها من "السيد" كلاماً فائق الأهمية، خصوصاً انّه صدر عنه في جلسة ضيّقة، بقيت خارج التغطية الإعلامية.

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ويكشف بيرم انّ "السيّد" أكّد خلال كلامه مع الحاضرين انّ"خيارنا هو الدولة، ولبنان لا يُحكم من طائفة قائدة او من حزب اوتنظيم مهما كان قوياً، بل لبنان لكل أبنائه..".



وشدّد "السيّد" على انّ لبنان بتركيبته هو مضاد نوعي للكيان العنصري. كذلك لفت إلى انّ الحزب قدّم أغلى ما لديه لمواجهة محاولات ضرب صيغة المنطقة ولبنان، عبر مواجهة التكفيريين وهزيمتهم.

وأشار "السيّد" إلى انّ القوة تُصرف في وجه الأعداء فقط. معتبراً انّ لبنان وطن نهائي لكل أبنائه، «ونحن لا نريد سوى الدولة القادرة والعادلة .